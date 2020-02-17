حملة توعية حول فيروس “كورونا” في مدارس المثنى

2020/02/17 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاثنين، عن تكثيف حملاتها التوعوية في المدارس الحكومية ضد فايروس الكورونا.وذكر قسم الإعلام في الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “تلك الحملات شملت شرح أعراض المرض وخطورته وماهي الخطوات التي يجب أن يتخذها الأنسان في حالة الإصابة والخطوات الصحيحة في عدم انتشار العدوى وضرورة مراجعة […]

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