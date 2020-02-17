حسن الكعبي يقترح إلغاء عطلة السبت بالمدارس إضافة الى تعويض الطلبة بدروس إضافية

2020/02/17 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، مقترحا يقضي بإلغاء عطلة يوم السبت في المدارس.

وأظهر كتاب موجه من الكعبي لرئيس الوزراء، ان تقديم المقترح جاء على خلفية الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تعطل الدراسة وعدم استكمال المناهج المقررة، وقرب موعد اجراء الامتحانات، وهو ما يتطلب جعل السبت من كل اسبوع دواماً رسميا للطلبة، مع إلزام المعلمين والمدرسين بتعويض الطلبة بساعات إضافية، وفق ما تقدره ادارات المدارس، وفيما يتعلق بالصفوف المنتهية على وجه الخصوص.

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