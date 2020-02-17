علي لاريجاني: واشنطن غاضبة من قرار البرلمان العراقي الخاص بإخراج القوات الأميركية من البلاد

2020/02/17 | 20:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، إن واشنطن غاضبة من قرار البرلمان العراقي الخاص بإخراج القوات الاميركية من البلاد.

وذكر لاريجاني أنه من الطبيعي أن يتخذ الشعب العراقي رد الفعل على السياسات الأميركية، مضيفا ان الاميركيين غاضبون من قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الاميركية من البلاد، مبينا أنه على الاميركيين تغيير سياساتهم، فشعوب المنطقة ليسوا عبيدا لهم.

هذا، وكان مجلس النواب، قد صوت على خروج جميع القوات الاجنبية والاميركية من العراق، وإلغاء دور التحالف الدولي في البلاد، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقية الامنية مع اميركا من قبل الحكومة العراقية، بعد اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي بضربة جوية نفذتها الطائرات الاميركية.

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