كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

2020/02/17 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان اللجنة العليا لمواجهة فيروس الكورونا في الاقليم عقدت اليوم الاثنين، اجتماعا في ديوان الوزارة، فيما اكد وزير الصحة سامان برزنجي ان من مجموع 104 اشخاص عائدين من الصين الى الاقليم بقي منهم فقط 8 اشخاص تحت المراقبة.وقال وزير الصحة سامان برزنجي في مؤتمر صحفي ان اقليم كوردستان اتخذت الاجراءات الخاصة كافة لمواجهة فيروس الكورونا، نافيا تسجيل اية حالة اصابة بالمرض لحد الان.واضاف برزنجي انه يطمئن المواطنين انه ليس هنالك لحد اية حالة مشكوك في اصابتها بفيروس المرض في اقليم كوردستان.وبشأن المواطنين العائدين من الصين الى الاقليم بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق المطارات قال ان اي شخص يعود من الصين يخضع للمراقبة الصحية، مبينا ان عدد الاشخاص العائدين يبلغ 104 اشخاص تم عزلهم لمدة 14 يوما وخضعوا للرقابة الصحية وتم اخلاء سبيلهم جميعا ماعدا 8 اشخاص مازالوا تحت الرقابة لكونهم لم يمضوا فترة 14 يوما لحد الان.واوضح ان الاشخاص الذين تم اخلاؤهم الى بيوتهم لم تظهر عليهم اية علامات للمرض ، مضيفا انه لم تتم الموافقة على دخول اي مواطن صيني الى الاقليم لمنع انتقال المرض.

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