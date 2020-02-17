صحة البصرة تشدد إجراءات فحص الوافدين عبر المنافذ الحدودية

2020/02/17 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة شددت دائرة صحة البصرة قسم الصحة العامة بالتعاون مع قطاعات الرعاية الصحية الأولية، اليوم الاثنين، الإجراءات الوقائية للوقاية من فايروس كورونا المستجد من خلال فحص الوافدين عبر المنافذ الحدودية في المحافظة.وذكر مدير قسم الصحة العامة الدكتور زياد طارق في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الفرق الصحية نفذت جملة […]

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