خبير امني يتحدث لـ”العهد” عن امكانية القوات العراقية وخروج الامريكان من البلاد

2020/02/17 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد الخبير الامني سرمد البياتي، اليوم الاثنين، ان الاميركيون يحاولون ادخال أنظمة الباتريوت للدفاع عن مصالحهم بالعراق.وقال البياتي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان القصف الإيراني على قواعدهم دفع الاميركان لنشر أنظمة باتريوت وعلى الحكومة اتخاذ موقف حازم مع الاميركان بخصوص نشر أنظمة باتريوت.وارادف الى ان “العراق لايمتلك سيطرة […]

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