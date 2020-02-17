الرئيس التونسي: سأحل البرلمان إن لم يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

2020/02/17 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس التونسي؛ "قيس سعيد"، الاثنين (17 شباط 2020)، إن الدستور يعطيه الحق في حل مجلس النواب (البرلمان)، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، مستدركا أنه لا يحبذ هذا السيناريو.

وذكر سعيد في حوار تلفزيوني، ان "سيتم حل البرلمان إذا لم تمنح الثقة لحكومة (إلياس) الفخفاخ"، مشيرا إلى أنه "لا يحبذ هذا السيناريو، ويبحث دائما على استمرار الدولة، فلا يمكن أن يظل الحال كما هو عليه"، بحسب تعبيره.

وكلف "سعيد"، الإثنين الماضي، وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة خلال شهر، بدأ في 21 /كانون الثاني الجاري، وهي مهلة غير قابلة للتجديد.

وجاء تكليف الفخفاخ في أعقاب رفض مجلس النواب، في 10 /كانون الثاني الجاري، منح الثقة لتشكيلة حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، صاحبة الأغلبية البرلمانية.

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الاثنين 17-2-2020، صحة معلومات اشارت لإلغاء زيارة المكلف بتشكيل الحكومة، محمد علاوي إلى إقليم كردستان، فيما رجح قدوم وفد كردي للتفاوض مع الأخير على تشكيل الحكومة ببغداد قريباً.

وقال

بغداد اليوم- بغداد

استبعدت حركة النجباء، بزعامة أكرم الكعبي، الاثنين (17 شباط 2020)، تضمين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فقرة اخراج القوات الأجنبية في برنامجه الحكومي.

وقال عضو المجلس السياسي للحركة حيدر اللامي، لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين (17 شباط 2020)، حقيقة نصب منظومة باتريوت في قاعدة عين الأسد، فيما أكد وجود نوعين من القواعد الاميركية داخل العراق.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد الي

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