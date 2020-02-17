رسمياً.. برشلونة يُصدر بياناً رسمياً للرد على فضيحة بارتوميو

2020/02/17 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً للرد على الفضيحة التي تورط فيها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو حسب مزاعم وسائل الاعلام الإسبانية اليوم الاثنين.

وسربت شبكة كادينا سير الإسبانية الإذاعية أنباء تفيد تعاقد بارتوميو مع شركة لتلميع إدارة البارسا والتصدي لكل من ينتقدها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال أكثر من 100 حساب على شبكة تويتر مقابل مليون يورو.

وكذب برشلونة في البيان الرسمي كل ما نشر في وسائل الإعلام الإسبانية عن الأمر مفيداً بأن الهدف وراء ما قيل هو زعزعة استقرار فريق ملعب الكامب نو.

ونفى البارسا وجود أي صلة تجمعه بالحسابات المذكورة مؤكداً أنه لو ثبت وجود صلة بين الحسابات والشركة المتعاقدة مع النادي منذ 3 سنوات فإن العلاقة بين الطرفين ستنتهي فوراً.

وشدد النادي الإسباني أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة حال ثبوت صلتها بالحسابات التي هاجمت نجوم وأساطير ورموز البارسا في السابق.

وأفاد بيان برشلونة بأن" الإدارة بالفعل تعاقدت مع شركة لمراقبة منصات السوشيال ميديا من أجل وضع عينها على كافة الأمور الإيجابية والسلبية التي تحيط بالنادي مشدداً أن الهدف الأساسي فقط كان حماية سمعة البارسا.

ووصف حامل لقب الدوري الإسباني ما يقال في وسائل الإعلام في بلاد الأندلس بالأمر المخزي مطالباً بالتصحيح الفوري لكل ما نُشر من معلومات مغلوطة.

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