نائب عن صادقون يكشف شروط كتلته بأعضاء حكومة علاوي: أن يكون غير متهمين بالفساد

2020/02/17 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد النائب عن كتلة الصادقون، محمد البلداوي، اليوم الاثنين، أن كتلته لن ترشح اي وزير للحكومة الجديدة.وقال البلداوي في حديث لقناة “العهد” وتلقته وكالة “العهد نيوز” إن “كتلة صادقون أكدت سابقاً انها لن تقدم اي مرشح للحقائب الوزارية في حكومة توفيق علاوي”.واضاف، “كما انها لن تدخل بعملية اختيار المرشحين للحكومة، […]

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