2020/02/17 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: تنفيذ 41 عملية ضبط في الشهر الماضي بقيم فساد تتجاوز 44 مليار دينار الحبس الشديد لمنتحل صفة طبيب فيزيائي تسبب بوفاة مريض بغداد – الزمان قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي وفتح عيادة لمزاولة العمل فيها.وأوضح المركز […]

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