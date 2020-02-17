2020/02/17 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور البارزاني في روما والفاتيكان للقاء المسؤولين الإيطاليين والبابا روما – صلاح السلام واصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني امس لقاءاته مع كبار المسؤولين الايطاليين في اطار زيارته لروما والفاتيكان على رأس وفد رفيع.وغادر البارزاني اول امس الأحد ميونيخ متوجها إلى العاصمة روما للقاء المسؤولين الإيطاليين والبابا فرنسيس في […]

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