2020/02/17 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيمص يعد بالتوسع وزيادة الإيرادات 30 بالمئة خلال السنوات 2020 – 2023 المصرف العراقي للتجارة: إجمالي القروض 91 مليار دولار لدعم المؤسسات الحكومية و 434 مليوناً للمواطنين بغداد – الزمان أعلن المصــــــــــرف العراقي للتجارة عن مؤشرات أداء استثنائية وغير مسبوقة لعام 2019 الذي شهد زيادةً في الإيرادات ونمواً كبيراً في المعدلات المالية […]

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