أهل الكرة يترقبون تشكيل الهيئة المؤقتة

2020/02/17 | 21:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

من المؤمل ان تنفرج الأزمة الكروية خلال اليومين المقبلين من خلال اعلان الاتحادين الدولي والآسيوي تشكيل هيئة مؤقتة تتولى مهمة إدارة المرحلة المقبلة وتضع الأسس والضوابط لاقامة انتخابات جديدة تسفر عن اختيار مكتب تنفيذي جديد يقود كرتنا في السنوات الأربع المقبلة، في الوقت نفسه تتواصل الندوات والاجتماعات التي يعقدها نجوم اللعبة وعلى رأسهم الكابتن عدنان درجال للتعريف بالبرنامج الذي سيتم العمل به مستقبلا، فضلا عن تكثيف الاتصالات مع الجهات الدولية من اجل الشروع بتوسعة الهيئة العامة تمهيدا لوصول أسماء جديدة تكون قادرة على وضع الخطط التي من شأنها انتشال وضع كرتنا الحالي والوصول به إلى مديات أفضل، لاسيما ان الهيئة العامة هي الجهة الوحيدة المسؤولة بصورة مباشرة عن اختيار مجلس الإدارة الجديد.

رابطة اللاعبين الدوليين

قريبا من التحركات الدؤوبة المتواصلة حاليا، عقدت رابطة اللاعبين الدوليين برئاسة الكابتن يونس محمود مؤتمرا استثنائيا حضره الكابتن عدنان درجال وشخصيات كروية أخرى، تم خلاله التأكيد على ضرورة تلافي الأخطاء والسلبيات التي رافقت المرحلة الماضية بجميع تفاصيلها، عبر القيام باصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق الإنجاز، بالاضافة إلى وضع آليات عمل جديدة أساسها القوانين الرياضية النافذة المقرة رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتقدمها قانون تنظيم عمل الاتحادات الفرعية بالاستناد الى نظام الاتحادات "الفيفوي" للعام 2017.

وتطرق الكابتن درجال خلال المؤتمر إلى نيته مفاتحة الاتحاد الدولي خلال الاجتماع المقبل بضرورة توسيع الهيئة العامة عبر زيادة مقاعد اللاعبين الدوليين والحكام والمدربين، لاسيما ان هذه الخطوة ستكون كفيلة بامكانية بلوغ أسماء جديدة قبة المكتب التنفيذي سعيا لاحداث تغييرات جذرية في منظومة العمل.

وانتقد النجم الدولي السابق آليات العمل السائدة حاليا لاسيما في ما يتعلق بالتعاطي مع منتخبات الفئات العمرية التي تعاني كثيرا في مسألة توفير التجهيزات المناسبة، وكذلك صعوبة ايجاد ملاعب صالحة للتدريب، فضلا عن ان أغلب مدربي هذه المنتخبات يضطرون في أحيان كثيرة إلى الانفاق من أموالهم الخاصة في سبيل تمشية الأمور، مستدركا ان مطالبة هذه المنتخبات بتحقيق الانجازات في ظل هذه الظروف الشائكة أمر غير صحيح، إذ يجب أولا تذليل جميع المعوقات وتوفير البيئة الصحيحة للعمل، ومن ثم تتم المطالبة بمجاراة المنتخبات المتميزة على صعيد القارة الصفراء.

وختم درجال حديثه بالتأكيد على ان المرحلة المقبلة سيكون شعارها الاعتماد على الكفاءات الشابة على الصعيدين الإداري والفني، وستتم تهيئة الملاكات الشابة بافضل صورة ممكنة من خلال زجها بدورات تطويرية.

الهيئة المؤقتة

برزت في الآونة الأخيرة أنباء اقتراب الاتحادين الدولي والآسيوي من تسمية رئيس وأعضاء الهيئة المؤقتة التي ستدير شؤون اللعبة خلال الأشهر الستة المقبلة، كما انها ستتولى مهمة التحضير لاقامة انتخابات جديدة.

واشترط "فيفا" في وقت سابق على العاملين في الهيئة المؤقتة عدم الترشيح في انتخابات المكتب التنفيذي، في خطوة الهدف منها ضمان الشفافية وعدم استغلال المنصب لمصالح شخصية ضيقة الافق.

وتتداول الأوساط الرياضية العديد من الأسماء لتولي رئاسة الهيئة المؤقتة، لكن الواقع يشير الى ان اياد بنيان والدكتور شامل كامل هما أبرز المرشحين للاشراف على مهمة قيادة مؤقتة الكرة، بانتظار القرار النهائي المؤمل صدوره قبل نهاية الأسبوع الحالي.

فراغ إداري

تمر الكرة العراقية حاليا بمرحلة فراغ إداري غير مسبوق نتيجة موافقة "فيفا" على استقالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي السابق، الأمر الذي سبب حرجا كبيرا لمنتخبنا الوطني الذي يجب ابعاده عن جميع هذه الارهاصات وتوفير فترة اعداد مثالية تنسجم مع أهمية مباراته المقبلة أمام هونغ كونغ ضمن التصفيات المزدوجة.

وانسجاما مع هذا الطرح وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض أمس الاثنين بمنح المدير التنفيذي للمنتخب الكابتن باسل كوركيس صلاحية مخاطبة الاتحادات الرسمية لضمان انسيابية العمل، لاسيما ان مدير العلاقات في اتحاد الكرة زياد الموسوي قدم استقالته من العمل.

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