جبار هاشم: نفط الوسط استحق نقاط المباراة

2020/02/17 | 21:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه كمر

أكد المدرب المساعد لنفط الوسط استحقاق فريقه للثلاث نقاط التي كسبها إثر فوزه على أمانة بغداد بهدف من دون رد ، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأخير في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال جبار هاشم لـ(الصباح الرياضي) ان فريقه تمكن من تأكيد جدارته وحقق المطلوب من خلال خطفه نقاط المباراة الثلاث رغم صعوبة المهمة ، مبينا الى ان صعوبة المباراة تكمن في تقارب مستوى اداء الفريقين وموقعهما على خارطة الدوري.



ووصف هاشم اللقاء وجميع المباريات التي سيخوضها فريقه بمثابة نهائي ، لما تحمله بين فواصلها من ملامح الاثارة والندية التي تغلف طابعها العام ، كون الفرصة لا تعوض على الاطلاق في مثل هكذا دوري تم تنظيمه من مرحلة واحدة.



ولفت هاشم الى ان تقارب أداء لاعبي الفريقين في المواجهة كاد يوصلها الى نقطة التعادل لكن استيعاب لاعبينا الى الامور التي من شأنها ان تقودهم الى بر الأمان جعل النقاط الثلاث في جعبتنا ، من خلال هضم المعلومات التي تم ضخها من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب القدير راضي شنيشل واستيعابها بالصورة المطلوبة، ما جعل جميع اللاعبين يؤدون الواجبات الموكلة اليهم بطريقة رائعة توجت جهودهم بهدف المحترف المغربي زكريا الاسماعيلي.

وشدد هاشم على ضرورة بقاء لاعبيه في الفورمة التي أهلتهم لتحقيق الفوز على أمانة بغداد الذي يعد من الفرق العريقة كونه يمتلك تاريخا عريقا في الدوري العراقي، لمواجهة الميناء في الجولة الثانية من المسابقة والذي لا يقل شأنا عن بغداد لامتلاكه عناصر شابة ومن ذوي الخبرة، رغم ان هناك جزئية مهمة تحتم على فريقنا ألا يعتمد على عاملي الأرض والجمهور كونه لا يمتلك جمهورا أسوة بأندية الميناء والنجف والأندية الكبيرة الأخرى، لكن يبقى طابع الأرض المفترضة يصب بمصلحة صاحبها على أمل أن يستثمرها لاعبونا لتحقيق الفوز ومواصلة العطاء حتى الرمق الأخير ، لأن الدوري صعب جدا ولا يمكن أن يراهن أقوى الفرق على مستواه فيه لتبقى التوقعات رهن الظروف التي تعيشها جميع الفرق.

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