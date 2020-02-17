انطلاق بطولة شباب كركوك بكرة القدم

2020/02/17 | 21:00 - المصدر: الصباح

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كركوك / مهدي الربحاوي

انطلقت في كركوك منافسات بطولة أندية المحافظة للشباب بكرة القدم بمشاركة 26 فريقا من مختلف مناطق واقضية المحافظة حيث يشهد الدوري لاول مرة مشاركة اربعة اندية من قضاء الحويجة وفق نظام التسقيط الفردي .

مباريات اليوم الاول اسفرت عن فوز التركمان على سولاف الجديد بنتيجة 2 - 1 والتي اقيمت في ملعب الاول قدم خلالها الفريقان مستوى متميزا الا ان الكفة كانت لصالح التركمان في العبور الى المرحلة الثانية من البطولة .

في مباراة ثانية حقق الضيف الجديد الرياض فوزا على الرشيد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 6 - 5 بعد ان انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2 - 2 ، ويعد الرياض من الاندية التي تأسست حديثا ويضم في صفوفه مجموعة جيدة من الطاقات الشابة .

ولم يتوان الشورجة من تسجيل نتيجة قاسية على الدبس قوامها 9 - صفر ليكون مهرجان الاهداف خلال الدور الاول من البطولة.

رئيس الاتحاد الفرعي نوزاد قادر قال لـ " الصباح الرياضي " ان انطلاق بطولة الشباب سيكون له اثر طيب في رسم خارطة عمل مستقبلية لاتحاد كركوك بعد التوقف الاجباري لجميع المسابقات المحلية بالفترة الماضية بسبب الازمة المالية .

واضاف " ان مشاركة 26 ناديا يعطينا الضوء الاخضر لاقامة مسابقات اكثر خلال العام الحالي لوجود قاعدة شبابية كبيرة واهتمام اكثر من قبل الاندية التي حرصت على دعم فرقها وعدم الاستغناء عنها وهو ضروري في ظل المرحلة الحالية لرعاية هذه الفئة الشبابية .

وزاد " الاتحاد وزع الفرق المشاركة بين اربع مجموعات وفق قرعة علنية شارك فيها مدربو الاندية وضمت مجموعتها الاولى فرق المصلى وسولاف الجديد والتركمان وتازة والاخاء والعروبة والعهد اما المجموعة الثانية فضمت فرق باباكركر وشباب دبس والشورجة واتحاد الحويجة وداقوق وستلعب في المجموعة الثالثة اندية غاز الشمال والعباسي والحويجة وواحد حزيران والثورة وخاك ، بينما ضمت في المجموعة الرابعة نفط الشمال والرشيد والرياض وبدر والتون كوبري والمنارة والدبس.

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