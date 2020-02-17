الصحة العالمية: تراجع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

2020/02/17 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الصين تظهر تراجع الأعداد.وقالت المنظمة بيان صحفي بشأن تطورات فيروس كورونا، إنها تعمل مع كل دول العالم لمواجهة سيناريو انتشار الفيروس.وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن مناعة الإنسان شرط أساسي للتعامل مع فيروس كورونا.وكان التلفزيون الصيني الرسمي، أعلن […]

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