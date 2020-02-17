الدنمارك تعلن إعادة جنودها لقاعدة

2020/02/17 | 21:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدنمارك اليوم الاثنين، أنها ستعيد جنودها إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية بالعراق مطلع شهر مارس المقبل تحت ذريعة استئناف تدريب قوات الأمن العراقية...

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