اليابان.. إلغاء الاحتفالات في عيد ميلاد إلامبراطور بسبب “كورونا”

2020/02/17 | 21:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت اليابان، أنها ستحد من التجمعات العامة في طوكيو، لاحتواء تفشي فيروس “كورونا” بما يشمل إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة الهواة في “ماراثون طوكيو”.وأفاد البلاط الإمبراطوري، بأنه “نظرا للظروف سيتم إلغاء الخطاب، الذي كان من المقرر أن يلقيه الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة عيد ميلاده في الـ23 فبراير”.ويعتبر الخطاب الأول […]

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