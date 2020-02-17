البرلمان يبلغ هيأة المنافذ بإعادة العمل في النقاط الجمركية

2020/02/17 | 21:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الاثنين , عزمها تأهيل المنافذ بشكل يعكس واجهة العراق الحضارية، فيما أكد وفد نيابي بمساعي إعادة العمل في النقاط الجمركية.وقالت الهيأة في بيان تلقته “العهد نيوز” ، إن رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي استقبل في مكتبه وفداً برلمانياً ضم النائب سلام الشمري رئيس لجنة الزراعة […]

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