«مجلة الدراويش» نافذة على الادب العربي

2020/02/17 | 21:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت حديثاً عن دار الدراويش للنشر والترجمة ( مجلة الدراويش )!وهي مجلة فصلية تعني بشؤون الأدب.تصدر من المانيا ويرأس تحريرها الشاعر هلال كوتا.تتكون المجلة من عدة أقسام تنوعت بين الشعر والسرد والترجمة والدراسات النقدية وحوار العدد.والذي جاء مع نائب رئيس اتحاد الادباء العرب الشاعر سعيد الصقلاوي.وجاء ملف العدد الاول عن ادب ...

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