«مؤنس الملك»: الأدب وسيلةً للتصالح مع واقع شكسبيري

2020/02/17 | 21:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدى مرمر* صدرت رواية «مؤنس الملك» للكاتب والفنّان التشكيلي والنحّات المغربيّ ماحي بينبين عن دار هاشيت أنطوان نوفل (2019)، وقد ترجمها أدونيس سالم ببراعةٍ إلى العربيّة عن الفرنسيّة (Le Fou du Roi, Editions Stock, 2017).يقول الكاتب في نبذة روايته العاشرة: « ولدتُ في عائلةٍ شكسبيريّةٍ بين والدٍ عاش طوال أربعين عامًا في خدمة الملك، ...

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