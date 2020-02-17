لجنة دولية تتحدث عن مليون مفقود في العراق لم يكشف عن مصيرهم

2020/02/17 | 21:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت اللجنة الدولية للمفقودين في العراق، اليوم الاثنين، عن احصاءاتها، مبينة ان هناك قرابة مليون شخص مفقود، فضلا عن ان مئات المقابر الجماعية لم تفتح لحد الان.وقال رئيس اللجنة راسا اوسترا انه منذ عام 1950 لحد الان هناك اكثر من مليون شخص مفقود، مضيفا ان هناك اكثر من 200 موقع تم تصنيفها كمقابر جماعية لم يتم فتحها لحد الان، وكذلك هناك 100 مقبرة جماعية في عهد النظام السابق لم تفتح لحد الان ايضا.واشار الى انه على المستوى العالمي ان العالم يحتل المرتبة الاولى في عدد المفقودين، الا ان اللجنة على تواصل مع الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان لتحديد مصير المفقودين، مبينا ان اللجنة تعمل على فتح المقابر الجماعية وتحديد مصير هوية المفقودين وخصوصا مقابر مفقودي الانفال وسنجار.

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