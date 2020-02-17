التوقعات الجوية: امطار غزيرة ورعدية متفرقة شمال وجنوب البلاد حتى الخميس وتقلبات بدءاً من السبت

2020/02/17 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، الاثنين 17-2-2020، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال عطية، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الفترة المقبلة ستمتاز بالتقلبات الجوية والحالات الجوية المتتابعة وعدم الاستقرار هو السائد"، مبيناً أن "البلاد تتأثر حاليا بمنخفض جوي (قطع) في الطبقات العليا ويبدو انه يعاني من وجود اعاقة من اليمين واليسار تمنع تقدمة شرقا او تراجعه غربا، وسيستمر يراوح مكانة ويتقدم اكثر نحو الشام والعراق مسببا اندفاع موجات باردة عليا نحو البلاد تسبب مع المنخفض السطحي الحراري حالات جوية متفرقة على عموم مدن البلاد تستمر لغاية الخميس".

وأضاف عطية، أن "المنخفض الجوي الحالي سيعقبه منخفض اخر تبدأ تأثيراته اعتبار يوم السبت المقبل وحالة جوية جديدة مازالت التوقعات تشير الى غزارة في امطارها الرعدية على مناطق عديدة يصعب تحديدها حاليا".

وتابع، أن "اليوم الثلاثاء ستكون الاجواء خلاله مابين غائمة الى غائمة بشكل جزئي في عموم المدن تقريبا، وتوقعات الامطار الرعدية خلال هذه الليلة ولغاية صباح الثلاثاء ستكون في مناطق ديالى والسليمانية واربيل وكركوك ودهوك".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أن "ساعات صباح ونهار يوم غد تشير بحسب التوقعات إلى هطول خفيف مصحوبا بالبرق والرعد على فترات يشمل مدن البصرة، مناطق من بادية السماوة، ذي قار، فيما ستمتد مساحة الامطار مساء لتشمل السماوة، الديوانية، واسط، ميسان، ثم مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط وكذلك العاصمة بغداد".

وعن يوم غد الثلاثاء ايضاً، توقع عطية أن "تستمر هطولات متفرقة من الامطار مساءً وتشمل بعض مناطق الفرات الاوسط والسماوة وباديتها ايضا وذي قار، وتعود فرص الامطار لتشمل صلاح الدين ومناطق من شمال الانبار وديالى وكركوك واربيل والسليمانية ودهوك ونينوى مع بعض الغزارة على فترات، في نفس اللية".

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