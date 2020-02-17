مسؤول بديالى يكشف عن 7 مناطق خطرة بالمحافظة.. الدخول اليها مغامرة!

2020/02/17 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الإثنين، عن أخطر سبع مناطق داخل حدود المحافظة، فيما أكد أن ...





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