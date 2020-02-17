2020/02/17 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الإثنين، عن أخطر سبع مناطق داخل حدود المحافظة، فيما أكد أن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول بديالى يكشف عن 7 مناطق خطرة بالمحافظة.. الدخول اليها مغامرة!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ ديالى
كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الإثنين، عن أخطر سبع مناطق داخل حدود المحافظة، فيما أكد أن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول بديالى يكشف عن 7 مناطق خطرة بالمحافظة.. الدخول اليها مغامرة!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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