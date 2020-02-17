2020/02/17 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي للعهد: حكومة علاوي لا تختلف عن حكومة عبد المهدي في سباق الكتل حول المناصب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي للعهد: حكومة علاوي لا تختلف عن حكومة عبد المهدي في سباق الكتل حول المناصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).