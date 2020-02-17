إلغاء تجريبية فيتنام وتعويضها بمواجهة الأردن

2020/02/17 | 21:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

أعلن الجهاز الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم إلغاء اللقاء التجريبي أمام فيتنام وتعويضه بمواجهة الأردن، تحضيرا للقاء هونغ كونغ المرتقب في الحادي والثلاثين من آذار المقبل ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من مونديال الدوحة 2022 ونهائيات أمم اسيا الصين 2023.

وقال المدير الإداري لاسود الرافدين باسل كوركيس في تصريح خص به "الصباح الرياضي": ان فايروس كورونا تسبب بالغاء المواجهة التجريبية أمام فيتنام التي كان من المقرر اقامتها في السادس والعشرين من آذار الحالي، مبينا ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني كان يتوقع صدور مثل هكذا قرار، عطفا على اتساع دائرة الخطر لتشمل البلدان المجاورة للصين المنبع الرئيس للفايروس.

وأشار إلى ان اتحاد الكرة اجرى اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية الغرض منها تأمين لقاء تجريبي يسهم في اعداد المنتخب الوطني بصورة مثالية لمواجهة هونغ كونغ المرتقبة، موضحا ان التحركات العراقية أثمرت عن الاتفاق مع الجانب الأردني على خوض مباراة تحضيرية بين منتخبي البلدين تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في الخامس والعشرين من آذار المقبل.

وأضاف ان الجهاز الفني سيختار القائمة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا بعد اختتام منافسات دوري الكرة الممتاز في السابع عشر من آذار المقبل، على ان يبدأ التجمع العام للاعبين في العشرين منه.

ولفت إلى ان السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش مدرب المنتخب سيصل اليوم الثلاثاء إلى أربيل للاطلاع عن قرب على مستويات لاعبي الدوري المحلي واختيار الأفضل منهم للقائمة النهائية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني اختار في وقت سابق قائمة أولية تتألف من 34 لاعبا على ان تتقلص الى 23 لاعبا فيما بعد، وضمت كلا من جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب وعلي كاظم ومحمد صالح لحراسة المرمى، وضرغام اسماعيل وعلي عدنان ومصطفى محمد معن وحسن رائد وعلي فائز واحمد ابراهيم وريبين سولاقا وسعد ناطق وميثم جبار وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وفرانس بطرس لخط الدفاع، وامجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن وابراهيم بايش ومحمد رضا ومحمد قاسم ومحمد مزهر وحسين علي ومحمد داود ومازن فياض وهمام طارق وشريف عبد الكاظم لخط الوسط، ومهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة وايمن حسين ومحمد قاسم نصيف لخط الهجوم.

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