منتخبنا الشبابي يتعثر أمام تونس

2020/02/17 | 21:32 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

خسر منتخبنا الشبابي امام نظيره التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الاولى لمنافسات بطولة كأس العرب بكرة القدم تحت 20 عاما بنسختها الثالثة، التي انطلقت امس في السعودية وتستمر لغاية الخامس من شهر اذار المقبل.

تقدم فريقنا اولا عن طريق عبد الله محمد في الدقيقة (42)، بعد ان تسيد احداث الشوط الاول، ولم يقدم منتخبنا الاداء المطلوب في النصف الثاني للمباراة وارتكب العديد من الاخطاء بسبب تراجع اللياقة الفنية لدى اللاعبين، واستغل منتخب تونس هذا الجانب وشن العديد من الهجمات على مرمى الحارس احمد اليساري، وقرأ مدربه ماهر الكنزاري مجريات اللقاء جيدا واجرى تغييرات ناجحة اثمرت عن تسجيل هدف التعديل في الدقيقة (70) من ركلة حرة ثابتة ترجمها بنجاح فاروق ميموني، ثم ادرك يانيس الصغير هدف الفوز لنسور قرطاج قبل نهاية المواجهة بثوان معدودة.

وبهذه النتيجة حصد الفريق التونسي 3 نقاط مهمة في بداية مشواره بالمسابقة وسيواجه موريتانيا في الجولة المقبلة، بينما سيلعب منتخبنا مباراته الثانية امام شقيقه الكويتي بعد غد الخميس، املا بتصحيح المسار والتعويض والدخول بقوة من اجل الظفر بالنقاط الكاملة التي تسهم في زيادة حظوظه بالتأهل الى الدور المقبل، ويتعين على الملاك الفني بقيادة المدرب قحطان جثير معالجة الهفوات والتركيز على الجانب البدني لتجنب تكرار ما حصل في لقاء امس.

وقال لاعب فريقنا الشبابي عبد الله محمد في تصريحات صحفية عقب نهاية اللقاء: ان المباراة كانت صعبة والفريق التونسي تفوق بالبنية الجسمانية، مضيفا ان فترة الاعداد للبطولة الحالية متواضعة جدا، مقارنة مع المنافسين، ولكن بالرغم من ذلك نتطلع للتعويض.

بينما اوضح حارس مرمى منتخبنا احمد اليساري ان الاخطاء الفردية كلفت فريقنا الخسارة الاولى امام تونس، مبينا ان جميع اللاعبين قدموا المستوى المطلوب، وهم يطمحون لمصالحة الجماهير الرياضية من خلال تحقيق نتيجة جيدة في اللقاء المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على اربع مجموعات، ستتنافس من اجل خطف 8 بطاقات مرشحة الى دور ربع النهائي، لاسيما ان اصحاب المراكز الاولى والثانية سيضمنون الاستمرار في المسابقة.

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