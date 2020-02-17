اختتام منافسات السوبر بالكيك بوكسينغ

2020/02/17 | 21:32 - المصدر: الصباح

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بغداد/ حيدر كاظم

اختتمت منافسات بطولة السوبر بالكيك بوكسينغ التأهيلية للمنتخب الوطني، واقيمت فعالياتها في محافظة السليمانية بمشاركة واسعة من الاندية المحلية.

وقال مدير المكتب الاعلامي لاتحاد الكيك بوكسينغ احمد رحيم نعمة في تصريح خص به "الصباح الرياضي": ان المسابقة التأهيلية اقيمت وفق نظامي (K – 1) و(Full contact)، وتميزت بظهور طاقات شابة ستأخذ فرصتها باللعب في صفوف المنتخبات الوطنية مستقبلا.

واضاف ان نتائج البطولة لنظام (K – 1)، أسفرت عن فوز 12 لاعبا بالمركز الاول وهم عبد الخالق صبيح من المصافي (وزن 51 كغم)، وعلي محمد مجبل (البصرة - 54 كغم)، ومحمد علي حسن (البصرة - 57 كغم)، ومنتظر عبد الحسين (السلام - 60 كغم)، وحسين سامي احمد (البصرة - 63 كغم)، وسيف علي (السلام – 67 كغم)، وعلي عزت (دهوك – 71 كغم)، ومهند حسون (سامراء – 75 كغم)، وسجاد محمد (السلام – 81 كغم)، ومحمد غني (السلام – 86 كغم)، وذو الفقار محمد (السلام – 91 كغم)، وكرزان محمد (السليمانية - +91 كغم).

واشار نعمة الى ان نتائج فعالية (Full contact) شهدت هي الاخرى فوز 12 لاعبا وهم حسين نصيف (الكوت – 51 كغم)، وامير شهاب (الاتفاق – 54 كغم)، ومحمد مطر (الكوت – 57 كغم)، ومرتضى حبيب (المصافي – 60 كغم)، وحسام عزيز (المصافي – 63 كغم)، وتبارك رعد (الكوت – 67 كغم)، وشاهوز سه يوان (السليمانية – 71 كغم)، وريكان لطيف (المصافي – 75 كغم)، ومرتضى علي (الحلة – 81 كغم)، والحسن محمد (المصافي – 86 كغم)، وياسر طاهر (نفط الجنوب – 91 كغم)، ورامي عادل (السلام - +91 كغم).

من جانب اخر اعرب لاعب منتخبنا الوطني بالكيك بوكسينغ ونادي مصافي الجنوب ريكان لطيف العبوسي عن سعادته بعد احرازه المركز الاول في بطولة السوبر بفعالية الفردي بوزن (75 كغم).

واوضح العبوسي انه سعيد جدا كونه حافظ على لقبه للموسم العاشر تواليا، بعد ان نال المرتبة الاولى لبطولة السوبر، مشيدا بادارة ناديه وملاكه التدريبي الذي كان له الدور الاكبر في فوزه ووصوله لمنصة التتويج، مشيرا الى انه يطمح لمواصلة تألقه محليا وخارجيا من خلال تحقيق افضل النتائج.

وبين انه شارك خلال مسيرته في اغلب البطولات المحلية والعربية والعالمية وحصل على العديد من الجوائز والالقاب، الا انه يعتز كثيرا بذهبيتي العالم ودورة الالعاب الاسيوية الخامسة للصالات المغلقة في العاصمة التركمانستانية عشق اباد، اضافة الى نحاسية مسابقة روسيا الدولية وفضية العرب التي اقيمت في عمان.

وذكر انه مارس فعالية الملاكمة في بدايته عام 2002 مع نادي الاتحاد الرياضي في محافظة البصرة، واستمر لغاية عام 2009، لينتقل بعدها لرياضة الكيك بوكسينغ من بوابة نفط الجنوب.

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