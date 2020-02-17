إصابة 6 متظاهرين بـ

2020/02/17 | 21:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر طبي في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بإصابة ستة متظاهرين اثر تجدد المواجهات مع القوات الامنية في ساحة الخلاني وسط العاصمة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" انه "تم تسجيل ست اصابات في صفوف المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وبنادق الصيد (الصجم) اثر تجدد المواجهات بين القوات الامنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد".وأضاف ان "الممواجهات لا تزال مستمرة وهناك عمليات كر وفر بين الطرفين".

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