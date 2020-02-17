عامل الخوري - الصدر ، مقتدى وحلم القيادة الدموي

2020/02/17 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامل_الخوري القرارات المتقلبة ، احياناً بمائة وثمانون درجة لمقتدى الصدر ، باتت واضحة ومعروفة للجميع ، ولكن منحاه نحو فرض سياسة القادة الايرانيين على العراق، تبلورت و توضحت بشكل كبير بعد مقتل قاسم سليماني من قبل امريكا ، وهو الذي كان له موقفاً واضحاً من التدخلات الايرانية في الشأن العراقي ، ولكن هذا الموقف بدأ يضعف و يضعف اكثر كلما زادت حدة الانتفاضة التشرينية الباسلة و بدأ الاحساس بفقدان السيطرة على الشارع ال......

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