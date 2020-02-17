حسن خليل غريب - إستقلال السلطة القضائية بداية أساسية لطرد شياطين الفساد من الهيكل

2020/02/17 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب لقد فصل الدستور اللبناني، والتشريعات الملحقة به، بين سلطات ثلاث: السلطة التشريعية الممثَّلة بمجلس النواب، والسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية الممثلة بمجلس القضاء الأعلى.وكان هذا الفصل من أجل فرض سلسلة من سلاسل الرقابة من أجل منع تسلل الفساد إلى أي منها.وتلك تشريعات نابعة من تجارب طويلة في تاريخ البشرية.وإذا اختلَّ التوازن بين السلطات الثلاث، يتسلل منه الخلل الذي يؤدي إلى ......

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