حسن الشرع - الحب في زمن الكورونا

2020/02/17 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع ليس سهلا من الناحية الأدبية او الاخلاقية ان تتطفل على على حضرة السيد مارسيل كابريل كارسيا او تفاجئ قرائه بمناجات في نص او اقتباس نص محلي ،لكن عذري هو انأهل الرافدين هم اهل الملاحم والأساطير وألفتن كما وأنهم اكثر شعوب العالم حبا للكورونا، اراهن ان معظم العامة لايعرفون من الكورونا اكثر من اللون الأبيض والأخضروالأحمر وربما الرصاصي ،تعلق بها كبارألسن وأحبوها رغم فارق السن بينهم وبينها، كان ذلك متزامنا......

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