محاميون ايزيديون ومن المكونات الاخرى يتطوعون للدفاع عن قضية الشاب الايزيدي “خالد”

2020/02/17 | 21:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين مع قرار الحكم بالإعدام من قبل محكمة جنايات الموصل بحق الشاب الايزيدي “خالد شمو سرحان” وذلك بتهمة قتل رجل من ناحية زمار، وهذا ما اثار الشارع الايزيدي بشكل ليس بالقياس.بعد أيام من هذا القرار وغضب الناس، توجه وتطوع عدد من المحاميين الايزيديين للقيام بواجباتهم تجاه هذه القضية وقد …

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