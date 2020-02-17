2020/02/17 | 21:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي: أدعو الى لحمة وطنية شاملة لتحقيق الاصلاح وفق دعوة المرجعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: أدعو الى لحمة وطنية شاملة لتحقيق الاصلاح وفق دعوة المرجعية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: أدعو الى لحمة وطنية شاملة لتحقيق الاصلاح وفق دعوة المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).