رسمياً.. نادي بورتمينسي البرتغالي يقدم رسميا لاعبه الجديد ميمي (صور)

2020/02/17 | 21:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نادي بورتمينسي البرتغالي رسميا لاعبه الجديد مهند علي “ميمي” في صفقة انتقال على سبيل الإعارة من نادي دحيل القطري.

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