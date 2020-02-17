2020/02/17 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الأسماك واستعداها لإعطاء الموافقات للقطاع الخاص بالتصدير خلال الفترة الحالية لوفرته محليا.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”،ان “العراق حقق طفرة نوعية بإنتاج الأسماك وتكاثرها من خلال الخطط التطويرية ودعم القطاع الخاص في انشاء احواض الأسماك”.وأضاف ان “الفترة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن استعدادها لمنح رخص تصدير الأسماك خارج العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن استعدادها لمنح رخص تصدير الأسماك خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).