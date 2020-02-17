مسؤول محلي يكشف لـ”العهد نيوز” حقيقة براءة شاب ايزيدي محكوم بالاعدام من جنايات الموصل

2020/02/17 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن قائمقام قضاء سنجار فهد عمر، اليوم الاثنين، بان حكم الاعدام الصادر بحق الشاب الايزيدي من محكمة جنايات الموصل بتهمة القتل العمد برئ وهناك المئات من الشهود بخصوص ذلك .وقال فهد عمر في حديث خاص لـ” العهد نيوز” بان حكم الاعدام الصادر من قبل محكمة جنايات الموصل بحق الشاب الايزيدي خالد […]

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