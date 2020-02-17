كوردستان تفرض شروطا جديدة لاستيراد السيارات

2020/02/17 | 21:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت المديرية العامة لجمارك اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عددا من الشروط التي يتوجب توفرها لاستيراد السيارات عبر المنافذ الحدودية.

وجاء في كتاب للمديرية العامة للجمارك انه بعد صدور التعليمات المرقمة 8 لسنة 20128 الخاصة بشروط استيراد السيارات المستعملة ووفق السلطة الممنوحة للمديرية في قانون وزارة الداخليةالمرقم 6 لسنة 2009 واشار الى للمحضرين المشتركين بين وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد خلال يومي 9 و14 للشهر الاول (كانون الثاني) من العام الجاري، قررت المديرية اصدار البيان الاتي خدمة للصالح العام.وجاء في الكتاب عددا من الشروط الواجب توفرها ومنها شهادة coc الخاص بالسيارة التي تستورد عبر المنفذ الحدودي ويتوجب ان تقوم الشركة التي تعمل في المنفذ الحدودي باصدار وثيقة وختم مصدق لها.واشار الكتاب الى ان الالات والمكائن الزراعية والانشائية ليست بحاجة الى شهادة coc لغاية 15 / 3 / 2020 ولا تطلب تلك الشهادة وتقوم المنافذ الحدودية بالفحص النوعي لها، مبينا انه لا يسمح باي شكل من الاشكال بعد هذا التاريخ تمرير هذه الالات بالا بعد وجود تلك الشهادة.واشترط الكتاب وجود كيسين هوائيين على الاقل (ايرباك) للسائق والشخص الذي يجلس بجنبه، اما للباصات فيكفي وجود كيس هوائي واحد لكي يتم السماح بادخال الباص الى الاقليم.اما بخصوص السيارات الكلاسيكية فيتم توريدها بالتعليمات السابقة نفسها ولا يتم بيعها وشراؤها في الاقليم.وتابع ان توريد السيارات ذات الموديلات القديمة فلا يسمح بها الا بموافقة وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد ولا يتم العمل باي كتاب ليس موقعا عليه من قبل وزير الداخلية.

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