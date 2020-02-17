مونديال 2022 يشعل جدلا على «تويتر»

2020/02/17 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونديال 2022 في قطر يتسبب في حالة جدل على موقع «تويتر»

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