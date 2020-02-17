الرئيس التونسي: الدستور أعطاني الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة

2020/02/17 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، إن “الدستور يعطيه الحق في حل مجلس النواب (البرلمان)، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، مستدركا أنه لا يحبذ هذا السيناريو”.وذكر، سعيد، في حوار تلفزيوني، ان “سيتم حل البرلمان إذا لم تمنح الثقة لحكومة (إلياس) الفخفاخ”، مشيرا إلى أنه “لا يحبذ هذا السيناريو، ويبحث دائما على استمرار الدولة، فلا […]

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