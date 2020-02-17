رسميا..بورتيمونينسي البرتغالي يقدم

2020/02/17 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

قدم فريق بورتيمونينسي البرتغالي اليوم الاثنين، ( 17 شباط 2020)، لاعب المنتخب العراقي والدحيل القطري سابقا مهند علي الى وسائل الاعلام.

واختار نجم المنتخب الوطني ونادي بورتيمونينسي البرتغالي، مهند علي “ميمي”، رقم قميصه مع الفريق البرتغالي في الموسم الحالي.

“ميمي” انتقل الى بورتيمونينسي على سبيل الاعارة لستة اشهر قابلة للتجديد، وسيرتدي ميمي الرقم 13 مع الفريق.

بغداد اليوم- متابعة

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً للرد على الفضيحة التي تورط فيها رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو حسب مزاعم وسائل الاعلام الإسبانية اليوم الاثنين.

وسربت شبكة كادينا سير الإسبانية الإذاعية أنباء تفيد تعاقد بارتوميو مع

بغداد اليوم - بغداد

خسر فريق الشرطة العراقي بكرة القدم، الاثنين، (17 شباط 2020)، امام الوحدة الاماراتي صفر - 1، في لقاء جرى على ملعب فرانسو حريري ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.

بداية الشوط الاول والم

بغداد اليوم/ بغداد

حول المنتخب التونسي بكرة القدم اليوم الاثنين،(17 شباط 2020)، تأخره بهدف الى فوز 2-1 على نظيره العراقي، في لقاء جرى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى ببطولة

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