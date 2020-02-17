علاء الركابي يتحدث عن “عروض” لمناصب حصل عليها في حكومة “محمد علاوي”

2020/02/17 | 22:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتظاهر في محافظة ذي قار، علاء الركابي، يوم الإثنين، إنه لم يدعم المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، محمد توفيق علاوي.وقال الركابي، في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “رفضت الترشيح […]

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