كردستان تفرض شروطا جديدة لاستيراد السيارات

2020/02/17 | 22:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت المديرية العامة لجمارك اقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن فرضها عددا من الشروط التي يتوجب توفرها لاستيراد السيارات عبر المنافذ الحدودية.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الشروط الواجب توفرها، شهادة coc الخاص بالسيارة التي تستورد عبر المنفذ الحدودي ويتوجب ان تقوم الشركة التي تعمل في المنفذ الحدودي باصدار وثيقة وختم مصدق لها".واشارت الى ان "الالات والمكائن الزراعية والانشائية ليست بحاجة الى شهادة coc لغاية 15/3/2020 وتقوم المنافذ الحدودية بالفحص النوعي لها"، مبينة انه "لا يسمح بأي شكل من الاشكال بعد هذا التاريخ تمرير هذه الالات الا بعد وجود تلك الشهادة".وأشترطت "وجود كيسين هوائيين على الاقل (ايرباك) للسائق والشخص الذي يجلس بجانبه، اما للباصات فيكفي وجود كيس هوائي واحد لكي يتم السماح بادخال الباص الى الاقليم".وأوضحت انه "اما بخصوص السيارات الكلاسيكية فيتم توريدها بالتعليمات السابقة نفسها ولا يتم بيعها وشراؤها في الاقليم".وأكدت المديرية ان "توريد السيارات ذات الموديلات القديمة لا يسمح بها الا بموافقة وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد ولا يتم العمل باي كتاب ليس موقعا عليه من قبل وزير الداخلية".

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