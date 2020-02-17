الشيخ علي: علاوي كذاب ومفتري

2020/02/17 | 22:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف رئيس حزب الشعب، فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي بـ"الكذاب والمفتري"، مؤكدا رغبته بمنصب رئاسة الوزراء لتحدي ابن عمه اياد علاوي.وغرد الشيخ على حسابه بموقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلا "المتظاهرون الأبطال ليسوا معنيين بتشكيل الحكومة أو بأسماء الوزراء أو بالتصويت عليها في مجلس النواب، لأنها ليست من اختيارهم ولا مما تظاهروا من أجله وقدموا الدماء والتضحيات في سبيلها".

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