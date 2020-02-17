مصدر طبي: انتهاء مدة حجر الطلبة العراقيين العائدين من “ووهان” الصينية والخميس موعد اخراجهم

2020/02/17 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر طبي، اليوم الاثنين، انتهاء مدة الحجر الصحي عن الطلبة العراقيين القادمين من مدينة ووهان الصينية مع عوائلهم وتحديد الخميس موعدا لإخراجهم من مستشفى الأورام السرطانية.وصرح المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “الطلبة العراقيين الذين تم حجزهم في مستشفى الأورام السرطانية مع عوائلهم والبالغ عددهم نحو 67 شخص لم تظهر عليهم أي إشارات بإصابتهم بفايروس […]

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