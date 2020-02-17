سلامي: أمريكا تعودت على مواجهة الدول دون ردة فعل وهذا الامر جعلهم يخطئون في حساباتهم مع ايران

2020/02/17 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، إن “الأميركيين اعتادوا أن يواجهوا أيّ دولة من دون ردة فعل وهذا الأمر جعلهم يخطئون في حساباتهم مع إيران”.وأضاف سلامي في حديث متلفز تابعته “العهد ينوز”، انه “منذ تولّيهِ موقع القائد العام لقوات حرس الثورة في إيران “كان يجب أن […]

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