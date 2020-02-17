“الى بغداد”.. فيلم عراقي جديد في صالات العرض

2020/02/17 | 22:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق من المؤمل ان تشهد دور السينما العراقية فيلماً عراقياً جديداً يمثل التجربة الاولى لعدد من النجوم في أدوار البطولة من بينهم الفنان ستار سعد والموديل ماريانا العبيدي، بالاضافة الى نجوم شباب امثال مرتضى حنيص مخضرمين امثال اسيا كمال وسامي قفطان وكاظم القريشي.“الى بغداد” الذي يمثل تجربة سينمائية تجارية تعد الاولى منذ […]

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