متهم بجرائم خطيرة… الإمارات تسلم قائد ميداني سابق مدرج على لائحة الإنتربول

2020/02/17 | 22:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الطاجيكية، اليوم الإثنين، أن القائد الميداني السابق “للجبهة الشعبية لطاجيكستان”، الذي قاد خلال الحرب الأهلية 1992-1997 المعارضة الإسلامية، خوجه كريموف، سلم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة […]

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