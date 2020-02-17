حسين محمود التلاوي - بين -ميكيافيللي- و-ثامسطيوس-... هل نتذكر -بيدبا- كذلك؟!

2020/02/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي على الدوام هناك أحد المقربين من الملك.ويمكن لهذا الشخص أن يحمل أية صفة؛ فهو المستشار، وهو الناصح، وهو المضحِك، وهو كاتم الأسرار، وهو الوزير الأول، وغير ذلك من المسميات التي يمكن أن تطلق على هذا الشخص.لكن تختلف المسميات، ويبقى الوصف الرئيسي؛ وهو أن هذا الشخص مسموع الكلمة لدى الملك، وهو الملجأ الأخير له عند الملمات.ولعل تعبير "دبرني يا وزير" الذي يقال عندما تعيي المرء الحيلة، يدل على المكانة التي......

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