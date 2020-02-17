رشيد غويلب - مع استمرار الاحتجاجات ضد عنصرية النظام / الهند: هزيمة منكرة لحزب الحكومة اليميني في دلهي

2020/02/17 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب مني حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني القومي الهندوسي الحاكم في الهند بهزيمة ساحقة في انتخابات العاصمة نيودلهي، وهو أول اختبار انتخابي له منذ اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة قبل قرابة شهرين.ووفق النتائج النهائية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات الهندية أخيرا، تقدم حزب "آم آدمي" (الرجل البسيط) العلماني الليبرالي بزعامة رئيس وزراء المدينة، آرفيند كيجريوال، وحصل على 62 مقعدا من أصل 70 في برلمان ا......

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